Apple Plans reçoit de nouvelles cartes d’intérieures de trois aéroports

Apple a ajouté à Plans des cartes intérieures de trois nouveaux aéroports, permettant aux utilisateurs de trouver plus rapidement des terminaux et des points d’intérêt.

Plus précisément, il s’agit des cartes intérieures des aéroports de Sydney International, Edinburgh et Hamad Internationl (Doha, Qatar). Les utilisateurs pourront ainsi utiliser l’applications Plans pour trouver des portes, des terminaux, des WC, des zones de contrôle et des points d’intérêt tels que des boutiques et des restaurants.

Cette fonction est très appréciée des voyageurs qui parfois se perdent dans les immenses aéroports. Il n’est pas toujours simple de trouver ce que l’on cherche du premier coup. Voilà un bon moyen pour eux d’éviter des déplacements inutiles, ce qui peut aussi aider certains à ne pas rater leur vol.