Gfk : « L’iPhone X a assommé les appareils Android bon marché »

Les nouvelles données publiées par Gfk montrent que la demande mondiale de smartphones a diminué de 2% au premier trimestre de 2018 par rapport à la même période l’an dernier, tandis que le prix de vente moyen a augmenté de 21%. Ces données contredisent de nombreux analystes et indiquent que des appareils comme l’iPhone X mettent des smartphones Android « moins chers » en « crise ».

Les chercheurs de Gfk ont ​​calculé un total de 347 millions de smartphones vendus au premier trimestre de l’année, beaucoup moins par rapport aux trois derniers mois de 2017, mais aussi par rapport à la même période en 2017. En revanche, le prix de vente moyen a augmenté de 21%, démontrant que les clients « ont tendance à choisir les modèles les plus chers ».

Selon Gfk, le ralentissement des ventes a donc touché tous les fabricants, mais surtout ceux qui fabriquent des smartphones à bas prix. De plus, il ne fait aucun doute que ce prix moyen de +21% est largement dû aux ventes de l’iPhone X. La croissance du prix des smartphones est en fait associée exclusivement à Apple, étant donné que les prix moyens des smartphones Android sont de 450 $ à 200 $ au cours des 12 derniers mois. Les données montrent également que les smartphones Android les plus chers ne se vendent pas en gros volumes et ne contribuent que très peu à augmenter le prix de vente moyen.

Pour les chercheurs de Gfk, « il est totalement faux de dire que les clients n’achètent pas l’iPhone X à cause de son prix trop élevé ». Entre autres, les données sont très similaires partout dans le monde, l’Europe centrale enregistrant à elle seule un gain de +5% en termes d’appareils vendus. En Chine aussi, il y a eu une forte évolution vers les smartphones à prix moyen plus chers.

Les données publiées par Gfk semblent donc contredire plusieurs analystes lesquels évoquaient un problème de « prix » pour l’iPhone X. Cependant, il ne faut pas oublier que ces rumeurs devraient être prises en compte, dans la mesure où plusieurs fournisseurs d’Apple ne connaissent pas période rose en termes de chiffre d’affaires, probablement en raison d’une baisse des commandes pour les composants de l’iPhone X.

De manière générale, le prochain trimestre devrait accuser d’une baisse moyenne de 3% de la valeur des actions des principaux fournisseurs d’Apple, même si la situation devrait changer radicalement au second semestre.