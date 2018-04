Apple publie la bande annonce du documentaire « Horses: Patti Smith and Her Band »

Apple a annoncé la sortie du nouveau documentaire « Horses: Patti Smith and Her Band » sur Apple Music. Il s’agit d’un doc sur l’un des derniers concerts tenus par Patti Smith pour le quarantième anniversaire de son premier album, Horses.

Le documentaire retrace ainsi l’histoire de cet album au travers des clips du concert, mais aussi des scènes en coulisses et des interviews avec le chanteur et son groupe. Le film, réalisé par Steven Sebring et produit par Jimmy Iovine, sera disponible en streaming exclusivement sur Apple Music à partir du mardi 22 mai 2018.