Apple demande à Samsung de baisser les prix de l’OLED

Selon les dernières nouvelles, Samsung sera probablement le seul fournisseur à assurer la production d’écrans OLED nécessaires aux nouveaux iPhone de 2018. Le problème est que Samsung profiterait de sa position pour pratiquer des prix un peu trop élevés au goût d’Apple qui a déjà entamé une négociation pour essayer de réduire les coûts de ce composant.

Avec un contrat d’exclusivité proposer à Samsung pour la fourniture d’écrans OLED, avec encore plus de commandes pour la sortie de trois nouveaux modèles plus tard cette année, Apple a lancé une négociation pour obtenir des prix plus bas d’environ -10%.

L’écran OLED est le composant le plus cher de l’iPhone X (environ 100 $ par unité). En réduisant le coût de la production, Apple pourrait ne pas augmenter les prix des prochains iPhone, et les maintenir en ligne avec les prix actuels.

Avec des commandes qui pourraient dépasser 100 millions de panneaux (en 2017, la commande était d’environ 50 millions), Samsung pourrait revoir légèrement le prix à la baisse, mais la négociation est encore longue. La firme Sud-coréenne sait qu’elle est la seule alternative d’Apple, au moins pour 2018. En 2019, LG devrait en revanche enfin être prêt à produire ces écrans, et Samsung pourrait donc agir à l’avance en acceptant l’offre d’Apple, afin de ne pas risquer être exclu en tant que fournisseur pour l’année suivante.