iOS 11.3.1 disponible, Apple corrige le problème avec les écrans tiers (+ nouvelle version de macOS 10.13.4)

Apple vient de publier une nouvelle mise à jour pour ses iPhone, iPad et iPod touch. Il s’agit de la version iOS 11.3.1 laquelle se destine à améliorer la stabilité et corriger certains bugs.

Parmi les bugs corrigés, iOS 11.3.1 permet enfin aux iPhone dotés d’écrans tiers de fonctionner correctement. Cela concerne less personnes qui ont remplacé l’écran d’origine par une dalle non officielle. Le problème était que le tactile avait du mal à répondre et la luminosité automatique ne marchait plus normalement. Apple a donc corrigé ce bug, et c’est une excellente chose pour pour les propriétaires d’iPhone concernés.

Apple souligne toutefois que les écrans tiers pour iPhone peuvent avoir des différences à avec les versions officielles :

« iOS 11.3.1 améliore la sécurité de votre iPhone ou de votre iPad et corrige un problème d’absence de réponse de la saisie tactile sur les écrans d’iPhone 8 réparés à l’aide d’écrans de rechange non Apple.

Remarque : les écrans de rechange non fournis par Apple peuvent présenter une moins bonne qualité visuelle et ne pas fonctionner correctement. Les réparations d’écran certifiées Apple sont réalisées par des experts de confiance qui utilisent des composants d’origine Apple. Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site support.apple.com/fr-fr. »

Apple en profite également pour sortir une nouvelle version de macOS 10.13.4 laquelle porte le numéro de build 17E202. Cette nouvelle mouture n’apporte pas de nouveautés particulières, il s’agit apparemment d’améliorations liées à la sécurité de votre Mac. Retrouvez-là sur le Mac App Store dès à présent.