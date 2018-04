Country music : une nouvelle équipe Apple Music est née à Nashville

Pour augmenter la présence de la musique country sur Apple Music, l’un des genres les plus négligés sur les différents services de streaming audio, la firme de Cupertino a annoncé son intention de créer une nouvelle équipe à Nashville.

Le choix de Nashville n’est certainement pas anodin, car dans la ville de Tennessee, la musique country est une sorte de religion où il existe les plus importantes maisons de disques du genre, ainsi que la plus importante station de radio country des États-Unis.

(Blake Shelton)

L’équipe d’Apple sera dirigée par Jay Liepis, qui occupait auparavant le poste de responsable des relations avec les artistes pour iTunes. L’équipe siègera à Nashville et aura ainsi l’opportunité de s’impliquer davantage auprès des artistes, des managers et des auteurs-compositeurs de musique country. Un nouveau bureau Apple sera ouvert d’ici la fin de l’année, dans une ville qui accueille déjà les bureaux de Spotify et Amazon Music.

La musique country peine à émerger sur les services de musique en streaming, causé aussi par les fans qui préfèrent encore les médias physiques ou les téléchargements sur iTunes. En 2017, les flux « country » ne représentaient que 6% de l’ensemble des demandes, contre 19,3% pour la musique rock et 22% pour le hip-hop.