Les ventes d’iPhone 8/8 Plus se portent mieux que celles de l’iPhone X

Le CIRP a publié un nouveau rapport au sujet des ventes d’iPhone au premier trimestre de 2018, le modèle X rencontre un ralentissement alors que les iPhone 8 et 8 Plus sont en hausse.

Au T1 2018, l’iPhone 8 représentait 23% de tous les iPhones vendus au cours de cette période, tandis que l’iPhone 8 Plus s’arrête à 21%. La troisième place revient à l’iPhone X, avec seulement 16% de toutes les ventes de smartphones Apple.

Le cabinet note que la tendance du premier trimestre de 2018 va aux iPhone moins chers, après une période de Noël où l’iPhone X a surpassé tous les autres. Sans surprise, les iPhone 8 et 8 Plus ont amélioré leur part par rapport au dernier trimestre de 2017, tandis que l’iPhone X est passé de 20% à 16%.

Dans les mois à venir, il pourrait y avoir une nouvelle augmentation pour les iPhone 8 et 8 Plus, grâce à la nouvelle version (PRODUCT) RED sortie depuis peu.

En outre, les iPhone 6s/6s Plus et iPhone 7/7 Plus enregistrent encore de bons chiffres, avec des parts combinées de 13% et 20% respectivement. Quant à l’iPhone SE, sa part s’arrête à 8%.