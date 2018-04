Rachat de Shazam par Apple, la Commission européenne ouvre une enquête

La Commission européenne a annoncé qu’elle avait lancé une enquête approfondie sur l’acquisition de Shazam par Apple. Comme annoncé il y a quelques semaines, la Commission européenne a pris aujourd’hui une première décision sur l’accord entre Apple et Shazam.

La Commission européenne souhaite en effet en savoir plus sur cette acquisition. Le Conseil craint que la fusion entre Apple et Shazam ne réduise le choix des utilisateurs de services de musique en streaming opérant en Europe. En particulier, il est supposé qu’Apple puisse avoir accès à des données sensibles sur Shazam, ce qui pourrait permettre à l’entreprise de contacter directement les clients de ses concurrents pour les encourager à passer à Apple Music :

« La façon dont les gens écoutent de la musique a considérablement changé au cours des dernières années, de plus en plus d’européens utilisent des services de streaming musical. Notre enquête vise à s’assurer que les utilisateurs peuvent continuer à profiter des offres de streaming intéressantes, et ne se trouvent pas confrontés à un choix réduit suite à cette fusion. »

En outre, la Commission européenne a déclaré que l’enquête a pour objectif de déterminer si cela ferait du tort aux concurrents d’Apple Music dans le cas où Apple décide de supprimer les références à ces services de streaming actuellement disponibles sur Shazam. L’application Shazam intègre en effet de nombreux services tels que Spotify et Deezer. La Commission a fixé la date limite du 4 septembre pour prendre une décision finale.

De son côté, Apple a officiellement annoncé cette acquisition : « Nous sommes ravis que Shazam et son équipe talentueuse rejoignent Apple. Depuis son lancement sur l’App Store, Shazam a toujours été l’une des applications les plus téléchargées sur iOS. Aujourd’hui, elle est utilisée par des centaines de millions de personnes partout dans le monde et sur de multiples plateformes. Apple Music et Shazam ensemble étaient un choix naturel, parce qu’ils partagent une passion pour la découverte de la musique et offrent des expériences musicales exceptionnelles pour nos utilisateurs. Nous avons des projets passionnants pour l’avenir et nous sommes impatients de travailler avec l’équipe de Shazam après l’accord ratifié aujourd’hui. »