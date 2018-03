Accord Apple-Shazam : la Commission européenne prendra sa décision le 23 avril

Après la nouvelle de l’acquisition possible de Shazam par Apple, la Commission européenne a lancé une enquête pour voir si cet accord aura des effets négatifs significatifs sur la concurrence en Europe.

La Commission européenne a annoncé qu’une décision initiale sur l’accord sera prise le 23 avril, mais qu’elle ne sera peut-être pas définitive. La question est maintenant entre les mains de l’agence de la concurrence européenne, qui étudie la situation afin de savoir quel pourrait être l’impact de cette acquisition sur le marché de la musique.

L’un des problèmes lié à cet accord serait qu’Apple pourrait être en possession de millions de données d’utilisateurs non seulement iOS, mais aussi Android. Cela pourrait avoir un impact important sur les règles de la concurrence, notamment concernant le marché de la musique en streaming.

En outre, l’un des aspects souvent sous-estimés de l’activité de Shazam est l’outil de contrôle analytique mis à la disposition de l’industrie de la musique. De nombreuses entreprises utilisent l’outil mis à disposition par Shazam pour comprendre quelles pistes sont les plus écoutées par les utilisateurs.

Apple a officiellement annoncé cette acquisition : « Nous sommes ravis que Shazam et son équipe talentueuse rejoignent Apple. Depuis son lancement sur l’App Store, Shazam a toujours été l’une des applications les plus téléchargées sur iOS. Aujourd’hui, elle est utilisée par des centaines de millions de personnes partout dans le monde et sur de multiples plateformes. Apple Music et Shazam ensemble étaient un choix naturel, parce qu’ils partagent une passion pour la découverte de la musique et offrent des expériences musicales exceptionnelles pour nos utilisateurs. Nous avons des projets passionnants pour l’avenir et nous sommes impatients de travailler avec l’équipe de Shazam après l’accord ratifié aujourd’hui. »

L’accord prévoit le paiement d’un montant proche de 400 millions de dollars.