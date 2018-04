Le jeu PUGB a enfin reçu sa mise à jour sur l’App Store

C’est plusieurs jours après la mise à jour sur Android que le studio Tencent propose la nouvelle version 0.4.0 de PUBG Mobile pour iPhone et iPad.

PUBG est un jeu de survie avec une participation maximale de 100 joueurs par match, parachuté sur une île où vous devez explorer les bâtiments pour trouver des armes et de l’équipement afin de survivre et éliminer tous les adversaires. Il y a une zone de sécurité qui diminue de plus en plus son rayon au fil du temps, forçant ainsi des conflits avec d’autres joueurs. Seul le dernier joueur restant en vie gagne la partie.

Cette mise à jour ajoute le mode Arcade, qui inclut des matchs de 28 joueurs dans les variantes Fusils à pompe, Snipers, Toutes armes, Mêlée, Pistolets, Bric-à-brac. On retrouve également les camps d’entraînement très demandés, qui vous permettent d’essayer toutes les armes. PUBG supporte maintenant 3D Touch pour accéder rapidement à certaines options. Retrouvez ci-dessous toutes les autres nouveautés.

Nouveautés de la version 0.4.0

Principaux ajouts de la mise à jour :

Mode Arcade : tout nouveau mode de jeu pouvant réunir jusqu’à 28 joueurs comprenant 6 variantes : Fusils à pompe, Snipers, Toutes armes, Mêlée, Pistolets, Bric-à-brac.

Terrain d’entraînement : essayez toutes les armes du jeu et mettez vos compétences de tir à l’épreuve.

Fonctions de tir 3D Touch intégrées pour iOS.

Plus de 20 nouvelles optimisations de jeu comprenant :

Ajout d’un nouveau paysage : crépuscule.

Possibilité de suivre d’autres joueurs (avant le parachutage ou après l’atterrissage).

Ouverture automatique de portes : cette fonction peut être activée depuis le menu des réglages.

Le temps de latence survenant lors du ramassage automatique de plusieurs objets a été ajusté.

Problèmes de saccades affectant les lunettes x4 et x8 résolus.

Ajout d’un diagramme des performances à l’écran des résultats.

Optimisation des effets audio et résolution des problèmes de chat vocal.

Vue penchée : vitesse de déplacement accrue, ajout des options « visée en position penchée » et « tir penché ».

Amélioration de l’expérience de jeu en combat.

Figures de cascade style flip supportées pour les motos.

Moteurs au protoxyde d’azote ajoutés aux véhicules.

Les véhicules ayant déjà été empruntés au cours de la partie sont maintenant indiqués sur la mini-carte.

› Télécharger PUBG Mobile gratuitement sur l’App Store