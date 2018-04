Journée de la Terre, Apple explique ce qu’elle fait pour aider l’environnement

En plus du nouveau robot Daisy pour le recyclage des composants de l’iPhone, Apple adopte de nombreuses autres solutions conçues pour mieux protéger notre planète. À l’occasion de la Journée de la Terre, l’entreprise a publié son rapport environnemental.

Après avoir parlé du nouveau programme de recyclage, qui permet de récupérer la plupart des composants de l’iPhone devenus inutilisables, Apple rappelle que le nouveau campus Apple Park est alimenté à 100% en énergie renouvelable et fournit également de l’énergie au réseau de la ville, grâce à l’utilisation d’un accumulateur spécial.

Dans le cadre de son engagement à protéger la planète par l’innovation, Apple confirme qu’une grande partie de ses efforts se concentre précisément sur la réduction de l’impact environnemental de ses activités et de celles de divers fournisseurs.

La société confirme que désormais toutes ses activités sont alimentées à 100% d’énergie renouvelable :

« Nous avons montré que 100% d’énergie renouvelable est possible. Toutes nos installations dans le monde, y compris les bureaux, les magasins et les centres de données, sont entièrement alimentées par de l’énergie propre. Mais ce n’est que le début de la manière dont nous essayons de réduire les émissions de gaz à effet de serre qui contribuent au changement climatique. Nous continuons d’aller au-delà de ce que font la plupart des autres entreprises, en mesurant également l’impact sur l’utilisation du carbone et d’autres matériaux. Nous faisons également des progrès dans ces domaines. »

Pour réduire l’impact sur l’environnement, Apple explique qu’elle utilise une combinaison de ressources renouvelables entre les centrales solaires et les parcs éoliens. 66% de l’énergie renouvelable produite par l’entreprise provient de projets créés et gérés par Apple elle-même.

Dans son rapport, la firme californienne parle aussi de l’avenir :

« Après 2018, nous continuerons d’innover pour développer l’utilisation des énergies renouvelables à mesure que nos besoins énergétiques augmenteront. Nous continuerons d’explorer de nouveaux marchés et d’investir dans le stockage d’énergie propre, un élément essentiel pour une transition vers les énergies renouvelables. »

Ces efforts s’étendent également aux produits qu’Apple vend à ses clients. Par exemple, les nouveaux MacBook Pro consomment 61% d’énergie en moins que la génération précédente. Pendant la lecture, le HomePod consomme moins d’énergie qu’une ampoule LED de moyenne puissance. En outre, Apple a travaillé pour rendre l’emballage de ses produits de plus en plus vert :

« Nous nous efforçons de rendre nos emballages de plus en plus petits et légers, de sorte que nous consommons moins de carburant lorsque nous transportons des produits par voie aérienne ou maritime. Nous adoptons également des pratiques de recyclage des emballages. »

De plus, Apple confirme qu’elle s’efforce à venir en aide auprès de ses fournisseurs asiatiques pour une transition vers de l’énergie de plus en plus propre.

Enfin, Apple a rappelé le nouveau défi sur Apple Watch dédié à la Journée de la Terre. Le défi commence le 22 avril et exige que l’utilisateur complète tout type de formation d’une durée minimale de 30 minutes. Une fois le défi terminé, l’utilisateur recevra de nouveaux autocollants pour iMessage, y compris des versions animées, ainsi qu’une médaille spéciale dans l’application Activité. Les trois autocollants comprennent le logo de recyclage rotatif, un moulin à vent et la médaille 2018.