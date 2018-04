Greenpeace critique Apple : « Focus sur la longévité des produits, pas sur les robots »

Après la présentation de Daisy, le robot Apple capable de démonter jusqu’à 200 iPhones en une heure pour le recyclage, Greenpeace a émis une déclaration très critique envers la firme de Cupertino, expliquant qu’elle devrait se concentrer davantage sur la longévité des produits plutôt que sur les robots de recyclage.

Gari Cook, analyste senior chez Greenpeace, a déclaré qu’Apple doit travailler sur des produits de sorte à ce qu’ils supportent mieux les mises à jour et les réparations. Pour Greenpeace, par conséquent, Apple devrait vous permettre d’utiliser les appareils bien plus longtemps :

« Plutôt qu’un autre robot de recyclage, ce dont Apple a le plus besoin, c’est que des solutions soient adoptées pour réduire l’impact sur l’environnement : concevoir des produits qui puissent être réparés et améliorés autant que possible. Cette solution permettrait aux utilisateurs d’utiliser des appareils plus longtemps, ce qui retarderait le jour où ils devraient être recyclés par le robot Daisy.

Les clients veulent utiliser leurs appareils plus longtemps, comme en témoigne le succès du programme de remplacement de la batterie qu’Apple a été forcé d’activer avec une réduction de prix à 29 $. »

Greenpeace a demandé à plusieurs reprise à Apple de trouver des solutions qui peuvent augmenter la longévité de ses appareils, l’iPhone en premier lieu. L’été dernier, Greenpeace a travaillé avec iFixit pour évaluer la réparabilité des produits Apple, concluant que ces réparations sont de plus en plus difficiles à réaliser pour les clients.

D’autre part, dans son rapport sur l’environnement, Apple affirme que la longévité de l’appareil est l’un de ses principaux objectifs, comme en témoigne le fait que les pièces de rechange sont fournies cinq ans après la fin de la fabrication d’un produit.

Par ailleurs, Greenpeace a fait l’éloge d’Apple pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre par rapport à ses concurrents. Samsung, par exemple, ne fonctionne qu’avec 1% d’énergie renouvelable, tandis qu’Apple a atteint la barre des 100%.