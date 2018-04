La seconde bêta publique de macOS 10.13.5 est disponible

Au lendemain de la seconde bêta publique d’iOS 11.4 et tvOS 11.4, Apple propose ce soir aux testeurs de télécharger la deuxième bêta publique de macOS 10.13.5.

Pour information, la première bêta a apporté les Messages dans iCloud, comme c’est le cas avec la première bêta d’iOS 11.4. Cette fonction permet à l’utilisateur de synchroniser ses messages entre chaque appareil Apple connectés au même compte iCloud. Ainsi, il suffit d’effacer sur un appareil pour que cela se face automatiquement sur les autres dispositifs.

Cette bêta 2 de macOS 10.13.5 permet également à Apple de corriger quelques bugs et d’apporter de petites améliorations. Si vous voulez tester cette bêta, il suffit de vous inscrire sur le site beta.apple.com, et faites vos tests depuis une machine de test, c’est plus prudent en cas de bugs.