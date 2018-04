[MàJ] La seconde bêta de macOS 10.13.5 est disponible

Après la deuxième bêta d’iOS 11.4, watchOS 4.3.1 et tvOS 11.4, Apple propose désormais aux développeurs de télécharger la seconde bêta de macOS 10.13.5.

Cette nouvelle mouture n’apporte pas de grandes nouveautés à première vue, mais rappelons que la première a apporté le retour des Messages dans iCloud, au même titre qu’iOS 11.4. C’est une bonne nouvelle puisque cette fonction permet aux utilisateurs de synchroniser leurs messages entre chaque appareil Apple connectés au même compte iCloud. Lorsqu’on efface par exemple un message sur un appareil, il est automatiquement effacé sur les autres dispositifs.

Cette bêta 2 de macOS 10.13.5 (build 17B45c) permet une nouvelle fois à Apple de corriger quelques bugs et apporter des améliorations. Pour télécharger cette version, vous devez être inscrit en tant que développeur chez Apple. Il suffit de vous rendre sur le Dev Center, et de configurer ensuite votre Mac pour les bêtas. Il ne vous restera alors plus qu’à visiter le Mac App Store où vous serez invité à télécharger cette version bêta.

[MàJ] : Apple a également sorti la deuxième bêta publique d’iOS 11.4 et tvOS 11.4.