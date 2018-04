Le lancement du nouvel iPhone SE serait imminent !

Consomac a découvert un nouveau document déposé par Apple auprès de la Commission économique eurasienne qui énumère une série de 11 nouveaux modèles d’iPhone, qui se réfèrent au possible nouvel iPhone SE.

Les périphériques apparaissent généralement dans cette base de données environ un mois avant la présentation des produits. Le document en question a été publié hier, suggèrant qu’un iPhone à venir pourrait être présenté entre fin mai et début juin. Possible que ces différents modèles (A1920, A1921, A1984, A2097, A2098, A2099, A2101, A2103, A2104, A2105, A2106) se réfèrent aux différentes versions de couleur et de stockage.

Pour rappel, la base de données de la Commission économique eurasienne a déjà dévoilé plusieurs produits Apple, tels que les AirPods, le MacBook et l’iPad. Dans le document il n’y a pas de références particulières, sauf que l’iPhone sera lancé avec iOS 11. Selon les cas précédents, il est très probable que ces numéros d’identification représentent une sorte d’iPhone bon marché qu’Apple pourrait lancer cet été. Nous ne savons pas s’il portera le nom d’iPhone SE 2 ou autre , mais il est très probable qu’Apple apporte quelques réponses lors de la WWDC en juin prochain.