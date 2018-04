Konami annonce un nouveau jeu Castlevania pour iPhone

Le développeur de jeux japonais Konami a annoncé le lancement prochain d’un tout nouveau jeu Castlevania pour iPhone, à savoir Grimoire of Souls. Le protagoniste du jeu sera Genya Arikado, un agent secret, lequel sera accompagné par un mystérieux magicien, Lucy.

Grimoire of Souls pourrait sortir exclusivement sur iOS, au même titre que le jeu Castlevania Puzzle: Encore of the Night. Il nécessitera au moins iOS 9 et un iPhone 6S, iPad Air 2, iPad mini 4 ou iPad Pro pour fonctionner correctement. En outre, Konami a ouvert les pré-inscriptions de la bêta fermée, mais seulement au Japon.

Grimoire of Souls n’a pas encore de date de lancement, mais la date limite de pré-enregistrement pour la bêta fermée expirera à la fin du mois. Konami a également lancé un site officiel pour le jeu où vous trouverez des captures d’écran et des informations supplémentaires sur les deux protagonistes, Genya et Lucy.

Ce nouveau Castlevania est un jeu en 2D, les premières images apportent quelques détails sur la dynamique du jeu, le gameplay et les paramètres du jeu. De plus, il y a également d’autres indices sur les modes de jeu possibles, qui devraient également inclure un mode multijoueur en ligne.