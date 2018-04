États-Unis : un utilisateur d’iPhone télécharge en moyenne 45 applications par an. Et vous ?

Le marché des application est en pleine santé comme le confirme le nouveau rapport publié par Sensor Tower. D’après le sondage, les utilisateurs américains ont dépensé en moyenne 58 $ en applications sur iOS en 2017, pour un total de 45 titres téléchargés.

La moyenne des 45 applications achetées et/ou téléchargés pour un seul utilisateur sur l’App Store US représente une augmentation de 10% par rapport à 2016. La catégorie des applications qui ont rapporté le plus d’argent sur l’App Store américain était celle des jeux, avec 62% du total.

En 2017, chaque utilisateur a dépensé en moyenne 36 $ en jeux, un peu plus que les 32 $ en 2016. Les applications de Divertissement ont augmenté de 57% par rapport à l’année précédente et se situent à la deuxième place, surpassant les applications de la catégorie Musique. Les catégories Réseau social et style de vie sont positionnées respectivement à la quatrième et cinquième place. Seules les applications de la catégorie Style de vie ont fait un grand pas en avant, passant de 1 à 2,10 dollars de dépenses moyennes en un an.

En termes de téléchargements, les chiffres montrent qu’un utilisateur d’iPhone a installé en moyenne 45 applications en 2017, quatre de plus que la moyenne de 2016. Basé sur le nombre d’applications téléchargées et les revenus, la catégorie des jeux est toujours au premier plan (13.1 jeux installés pour iPhone l’année dernière), suivi de Photo et Vidéo (3.6 pour iPhone), Divertissement (3.1), Réseau social (2.9) et Utilitaire (2.4) complètent les cinq premières catégories. Parmi elles, la seule à connaître une baisse d’une année à l’autre en termes de téléchargements était celles des applications Photo et Vidéo, qui ont été téléchargées à 10%.

Et vous, combien d’applications avez-vous téléchargé en 2017 ?