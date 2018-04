Wistron a commencé la production de l’iPhone 6s Plus en Inde

L’usine de Wistron en Inde a commencé la production de l’iPhone 6s Plus, après s’être occupé initialement de l’assemblage de l’iPhone SE.

La production de l’iPhone 6s Plus, jusqu’ici limitée, a été lancée à l’usine de Wistron à Bangalore en Inde. Après cette première phase de test, la production en série devrait débuter dans deux semaines, ce qui permettrait à Apple de vendre l’iPhone 6s Plus en Inde à des prix beaucoup plus avantageux.

Grâce à cette production locale, Apple ne serait plus tenue de payer des droits de douane et les autres taxes imposées par le gouvernement indien. Le prix devrait en effet tomber entre 5 et 7% par rapport au montant actuel.

« Toutefois, la correction des prix ne peut pas être reflétée immédiatement puisque Wistron ne sera pas en mesure de répondre pleinement à l’ensemble des demandes d’iPhone 6s Plus en Inde, de fait les importations en provenance de Chine vont continuer », a expliqué une source.