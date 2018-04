UBS : voici les possibles prix des prochains iPhone

Selon l’analyste Steven Milunovich d’UBS, la sortie de trois nouveaux iPhone d’ici la fin de l’année entraînera une baisse du prix de vente moyen pour l’exercice 2019.

UBS expose deux scénarios de tarification pour la prochaine génération d’iPhone. Le premier comprend un modèle OLED de 6,4 pouces au prix moyen de 1099 $, un modèle OLED de 5,8 pouces au prix moyen de 999 $ et une version LCD 6,1 pouces au prix moyen de 750 $. Le scénario alternatif propose des prix légèrement inférieurs, 1 050 $, 900 $ et 700 $ respectivement.

Selon ce rapport, 70% des utilisateurs seront prêts à dépenser 700 $ ou plus pour acheter le nouvel iPhone en 2018. Le boom des ventes pourrait être le modèle LCD, offrant d’excellentes performances à un prix inférieur.

Milunovich explique qu’Apple a défini une stratégie de prix dans trois domaines : « Top-of-the-line » pour faire baisser la courbe des prix (taille de l’écran, appareil photo, etc.) et déplacer les clients premium sur la courbe de prix modérément plus élevée, établir des fourchettes de prix plus élevées en fonction des nouvelles fonctionnalités et accéder aux marchés bas de gamme avec des appareils plus anciens.

Rappelons que le premier trimestre de 2018 a été le meilleur pour ce qui est du prix de vente moyen (égal à 796,42 $), grâce aux 999 $ requis pour l’iPhone X.