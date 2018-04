macOS High Sierra affiche une alerte au lancement d’applications 32 bits

Apple commence à prévenir les utilisateurs que les applications 32 bits ne seront bientôt plus prises sur macOS. À chaque ouverture d’une telle app, on voit désormais apparaître un pop-up d’avertissement.

Cette alerte n’est d’ailleurs pas sans rappeler ce qui s’est passé sur les appareils iOS. Apple avait déjà prévenu l’an dernier lors de la WWDC que son intention était de supprimer définitivement le support des apps 32 bits, tout en invitant les développeurs à privilégier le développement d’apps en 64 bits pour une question d’optimisation. macOS High Sierra suit donc le même chemin, et sera la dernière version de macOS à exécuter des applications 32 bits « sans compromis ».

Ainsi, si vous voyez cette alerte, cela signifie que le développeur doit apporter des changements dans son applications s’il souhaite que son application soit compatible avec les prochaines mises à jour de macOS. Vous pouvez également en apprendre un peu plus sur ce changement opéré par Apple en cliquant sur « En savoir plus » dès lors que l’alerte apparaît. Les utilisateurs sont invités à consulter un document d’assistance détaillant le long processus de passage de la version 32 bits à la version 64 bits la plus efficace.