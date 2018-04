Nouveaux jeux iOS : Original Journey, Dead Rivals – Zombie MMO, Vandals et plus

En ce jeudi 12 avril, les développeurs et les studios ont encore frappé en sortant de nouveaux titres pour iPhone et iPad. Parmi ces titres, on retrouve Original Journey, Dead Rivals – Zombie MMO, Vandals et plus.

Original Journey

Original Journey : 3,49 €

Voyage Original est un jeu de tir avec des graphismes en 2D de style bande dessinée. Son gameplay amusant consiste en niveaux rogue-like et de nombreux méchas de science-fiction et des armes. Au fin fond de l’univers se trouve une mystérieuse planète du nom de Planète Shadow. Sous ce nom cruel se cache des gaz mortels, des îles flottantes et des sombres secrets. Pour sauver votre terre natale, vous devrez voyager vers cette destination dangereuse avec l’Ato-Ma pour enquêter sur l’énergie magique qui s’y trouve.

Dead Rivals – Zombie MMO

Dead Rivals – Zombie MMO : Gratuit

Action intense et MMORPG se rencontrent dans le premier A-RPG à thématique zombie sur mobile ! Explorez un vaste monde ouvert, personnalisez votre héros, constituez votre arsenal et dominez les champs de bataille PvP ! Luttez pour la survie et explorez un vaste monde ouvert post-apocalyptique dans le premier action-RPG sur mobile ! Parcourez les terres dévastées et découvrez la cause de l’invasion zombie en vous associant ou en formant des rivalités avec des milliers d’autres joueurs !

N.O.V.A. Legacy

N.O.V.A. Legacy : Gratuit

Kal Wardin, notre héros, est un marine vétéran de la N.O.V.A. à la retraite, qui doit à nouveau enfiler son armure mobile pour défendre les forces de l’Administration coloniale. Avec l’aide de Yelena, son IA personnelle, Kal doit protéger l’Humanité en allant combattre les envahisseurs extraterrestres tout en essayant de découvrir le mystère qui se cache derrière leur attaque soudaine.

Project Highrise

Project Highrise : 4,49 €

Libérez l’architecte qui sommeille en vous avec l’arrivée sur iPad du constructeur de gratte-ciel PC super populaire ! En tant qu’architecte et promoteur, votre rôle consiste à construire des gratte-ciel de renommée mondiale qui feront l’envie de toute la ville. Gérez tous les aspects de votre immeuble, de sa construction au maintien du bonheur de vos locataires. Le succès est entièrement entre vos mains.

Fobia

Fobia : 5,49 €

Une petite fille tente d’échapper à ses peurs en surmontant divers obstacles sur son chemin.

Vandals

Vandals : 4,49 €

Vandals est un jeu d’infiltration qui vous fera voyager dans les villes les plus emblématiques du street art. Dans ce jeu au tour par tour, l’objectif est d’échapper à la surveillance de la police afin de peindre des murs de plus en plus difficiles d’accès. De Paris à Tokyo en passant par São Paulo, Berlin et New York, vous pourrez ainsi marcher sur les traces des plus grands street artists comme Blek Le Rat ou Keith Haring.