Israël enquête également sur Apple et la baisse des performances de l’iPhone

Le bureau israélien de la protection des consommateurs a annoncé qu’il avait lancé une enquête contre Apple concernant le problème de la batterie et le bridage des performances de l’iPhone.

Plus précisément, le Consumer Protection Bureau israélien estime qu’Apple a fait une série d’erreurs dans la façon dont elle a géré la communication à ses clients suite à la baisse des performances d’un iPhone avec une batterie défectueuse. Suite à ces enquêtes, l’autorité israélienne pourrait imposer une amende à Apple et forcer l’entreprise à payer une lourde amende.

Apple a expliqué que l’objectif est de fournir la meilleure expérience client, ce qui inclut de hautes performances et le cycle de vie de leurs appareils. Étant donné que les batteries lithium-ion deviennent de moins en moins capables d’alimenter l’appareil avec les pics de courant requis, l’appareil peut s’éteindre pour éviter d’endommager les composants iOS et optimiser le courant de pointe. En termes pratiques, les performances sont gérées en fonction de l’état de la batterie. Apple a également activé un programme de remplacement de batterie sur iPhone 6 et ultérieur au prix de 29 €, valable jusqu’au 31 décembre.