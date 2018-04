Après l’iPhone 8, voici le concept de l’iPhone X PRODUCT(RED) [Vidéo]

Maintenant qu’Apple a officiellement dévoilé les nouveaux iPhone 8 et 8 Plus PRODUCT(RED), il est temps de voir ce qu’aurait pu être l’iPhone X (RED).

La chaîne YouTube Concept Creator propose en effet un nouveau concept où la couleur rouge vif donne à l’iPhone X un tout autre style par rapport aux deux déclinaisons existantes. Si le résultat peut donner envie à certains d’entre vous, il est peu probable qu’Apple sorte cette version. Heureusement, il existe des coques rouges intenses pas très chères ou encore le nouvel étui folio (RED) pour iPhone X mais le rouge est moins prononcé.

Voici le concept 3D de l’iPhone X et de l’iPhone X Plus de 6,5 pouces PRODUCT(RED). Les deux sont esthétiquement identiques à l’iPhone X actuel, à la différence de la couleur rouge. Quant à l’iPhone X Plus, c’est l’une des innovations attendues à l’automne prochain.

 

Plusieurs sources estiment que cet iPhone X Plus serait l’évolution logique de la gamme iPhone, et qu’Apple aurait déjà commandé des écrans de 6,5 pouces, en plus des 5,8 pouces. Et il n’est pas exclu qu’un iPhone LCD de 6,1 pouces soit également de la partie en tant qu’iPhone d’entrée de gamme. Pour les détails sont encore assez minces, mais cela devrait se préciser d’ici cet été avec les premières fuites de composants.