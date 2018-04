Présentation vidéo de l’iPhone 8 Plus (RED), un rouge très rouge !

Alors que les premières livraisons des iPhone 8 et 8 Plus PRODUCT(RED) ne débuteront que le 13 avril prochain, le célèbre YouTuber Marques Brownlee s’est vu prêter un iPhone 8 Plus (RED) par Apple quelques jours avant.

À cette occasion, Marques a publié une nouvelle vidéo pour présenter l’appareil où il qualifie la couleur de « rouge Ferrari ». Il y a en effet une réelle différence avec le RED de l’iPhone 7 comparé à celui de l’iPhone 8, et le dos en verre n’y est pas pour rien.

 

On note également que la façade noire donne un meilleur rendu avec le rouge vif que la façade blanche de l’iPhone 7 (Plus). Apple semble avoir entendu ses fidèles clients de l’an dernier qui aurait préféré cette même face noire. D’ailleurs, ce rouge aurait été aussi très bien sur l’iPhone X lequel embarque la même vitre dorsale.