Habillez votre iPhone avec le fond d’écran de l’iPhone 8 PRODUCT(RED)

Alors qu’Apple s’apprête à lancer les précommandes des iPhone 8 et 8 Plus PRODUCT(RED) dans les prochaines heures, il est déjà possible d’habiller vos iPhone avec le nouveau fond d’écran.

Vous trouverez une version pour l’iPhone X, et une autre qui ira parfaitement aux iPhone 7/6s/6 et leur version Plus. Nous vous conseillons d’ouvrir les liens depuis Safari, plutôt que de notre application APhonote. Vous n’aurez plus qu’à télécharger le fond d’écran et l’enregistrer dans votre album photo.

› Fond d’écran pour iPhone X

› Fond d’écran pour les autres modèles