Apple est désormais alimentée à 100% par des énergies renouvelables dans le monde entier

L’engagement d’Apple ces dernières années a conduit l’entreprise à faire en sorte que toutes les installations dans le monde soient alimentées à 100% d’énergie renouvelable.

La photo ci-dessous montre Sunseap, un fournisseur d’énergie propre d’Apple qui gère 32 mégawatts de panneaux photovoltaïques sur les toits de plus de 800 bâtiments à Singapour.

L’objectif annoncé aujourd’hui par Apple concerne tous les magasins, mais également les bureaux, les centres de données et les installations en co-location dans 43 pays à travers le monde. La société a également annoncé que neuf autres fournisseurs s’étaient engagés à n’utiliser que de l’énergie propre pour la production d’Apple, ce qui porte à 23 le nombre total de fournisseurs participant à l’initiative.

C’est l’un des objectifs de Tim Cook :

« Nous voulons laisser le monde meilleur que nous l’avons trouvé. Après des années de dur labeur, nous sommes fiers d’avoir franchi cette étape importante. Nous allons continuer à pousser au-delà de la limite de ce qui est possible avec les matériaux de nos produits, la façon dont ils sont recyclés, avec nos installations et notre travail avec les fournisseurs pour trouver de nouvelles sources d’énergies renouvelables, de plus en plus créatifs et à avant-garde, car nous savons que l’avenir en dépend. »

Vous pouvez lire l’intégralité du communiqué de presse à cette adresse.