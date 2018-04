Les iPhone 8 et 8 Plus PRODUCT(RED) sont disponibles en précommande !

Comme prévu, Apple vient de lancer les précommandes de ses nouveaux iPhone 8 et 8 Plus PRODUCT(RED). Cette version rouge permet à Apple de soutenir la lutte contre le SIDA en reversant une partie des recettes au Fonds mondial.

« La vente de nos produits (RED) a déjà permis de collecter plus de 160 millions de dollars. Acheter (RED), c’est faire un pas de plus vers une génération sans SIDA », peut-on lire sur le site d’Apple.

Pour information, les prix sont identiques aux autres coloris, à savoir 809 € pour l’iPhone 8 64 Go et 919 € pour la version Plus en 64 Go. Pour le stockage de 256 Go, les prix passent respectivement à 979 € et 1 089 €. Précisons qu’il n’y a absolument aucune différence avec les autres modèles au niveau des performances, c’est juste la couleur qui change. Notez que les premières livraisons auront lieu à compter du 13 avril, soit le jour de la commercialisation.

› Précommander sur l’Apple Store