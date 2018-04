Trois appareils photo dans l’iPhone de 2019 ?

À en croire les indiscrétions de l’Economic Daily News, Apple aurait dans l’idée d’intégrer trois appareils photo dans l’un des iPhone de 2019. Ce n’est pas sans rappeler le nouveau P20 Pro que Huawei vient de lancer aux côtés du P20, P20 Lite, lequel embarque 3 objectifs.

L’EDN parle également de capteurs 12 mégapixels accompagné d’un zoom x5 probablement optique, sachant que l’iPhone X dispose déjà d’un zoom numérique x10 (comme certains iPhone précédents), et d’un zoom optique x3 qui permet d’avoir une bien meilleure résultat avec un minimum de bruit.

Pour l’heure, les détails sont encore trop minces pour en dire plus sur ce possible troisième APN, mais il n’est pas exclu qu’Apple veuille apporter des améliorations au niveau de la réalité augmentée. Rappelons que ce secteur intéresse vraiment la firme, elle a déjà investi énormément de temps et de personnel. Tim Cook a toujours dit que l’AR est une technologie capable d’offrir de nouvelles expériences, et Apple veut être de la partie avec ses propres solutions. À ce titre, on peut effectivement s’attendre à de grosses nouveautés dès 2019, tandis que les iPhone de 2018 seront en partie qu’un rafraîchissement de la gamme actuelle. On parle d’un iPhone X Plus de 6,5″, d’un iPhone X de 5,8″ plus performant mais tous les deux avec un design similaire, et un possible iPhone LCD de 6,1 pouces d’entrée de gamme.