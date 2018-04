Marre des câbles qui cassent ? Voici le câble Lightning Moshi à 90°

Les câbles Lightning d’Apple sont connus pour ne pas être les meilleurs en terme de longévité. Si on a le malheur de les tordre un peu, surtout à la base, on a vite fait de voir la gaine partir en lambeaux.

Passez au câble Lightning Moshi à 90° !

Heureusement, il existe des accessoires plus solides, comme celui que nous vous présentons aujourd’hui : le câble Lightning à 90° conçu par Moshi. Non seulement, sa conception est nettement supérieure à celle du câble d’origine Apple, mais il est aussi doté d’une tête à angle droit, ce qui facilitera l’utilisation de l’iPhone/iPad en mode paysage sans craindre de le tordre.

De plus, Moshi a conçu son câble de sorte à ce qu’il dure le plus longtemps possible. Les deux embouts sont en effet renforcés par « une finition robuste en aluminium », laquelle permet également de réduire les interférences électromagnétiques.

Le câble sert aussi bien à recharger tous vos appareils iOS qu’à les synchroniser avec votre ordinateur. Grâce à la certification MFi, vous ne craignez pas d’abimer vos dispositifs, comme cela serait le cas avec des câbles tiers n’ayant pas passés des tests conformités chez Apple.

Et pour finir sur une bonne note, son prix est moins cher que le câble d’origine Apple de 2 mètres vendu 35,99 €. Moshi le propose à seulement 28,99 € (pour 1,5 mètre) sur la boutique de MobileFun, aux côtés des autres accessoires pour iPhone.