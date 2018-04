Fortnite : 15 millions de dollars générés en seulement 20 jours !

Alors même que le jeu Fortnite n’était pas encore accessible pour tous les joueurs, seulement sur invitation, Sensor Tower confirme que le studio Epic Games a gagné 15 millions de dollars bruts en l’espace de 20 jours.

À cette somme, il faut bien entendu imputé la part d’Apple de 30 %, ce qui permet au studio d’enregistrer un revenu net de 10,5 millions de dollars. Une fois phase d’invitation achevée, Fortnite a généré 1,8 million de dollars, en un seul jour (le 2 avril), soit trois fois la moyenne quotidienne précédente de 620 000 dollars.

SensorTower prévoit que les revenus continueront à augmenter dans les prochains jours, avec une base d’utilisateurs maintenant composée de 11 millions de personnes :

« Cette croissance n’est pas inattendue en raison de l’augmentation soudaine des joueurs actifs, mais, comme le montre le graphique, le revenu quotidien était déjà en nette augmentation avant l’afflux récent. Puisque le jeu reste le numéro 1 dans plus de 20 pays en nombre de téléchargements, nous devrions nous attendre à voir le chiffre d’affaires continuer à augmenter à mesure que la base de joueurs se développe. »

En plus d’être en tête des classements téléchargés, Fortnite est également en tête du classement, réussissant même à dépasser des titres comme Candy Crush, Clash of Clans et Pokémon Go.

› Télécharger Fortnite gratuitement sur l’App Store. Le jeu nécessite une connexion Internet et un iPhone 6S / SE, iPad Mini 4, iPad Pro, iPad Air 2, iPad 2017 avec iOS 11 ou ultérieur.