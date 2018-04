Le prince héritier d’Arabie Saoudite en visite à l’Apple Park

Le PDG d’Apple, Tim Cook, et d’autres cadres dirigeants de l’entreprise ont accueilli le prince héritier saoudien Mohammed bin Salman lors de sa visite à l’Apple Park.

La visite de Mohammed bin Salman, accompagné de l’ambassadeur saoudien aux États-Unis, a débuté au Steve Jobs Theatre. La délégation, dirigée par Tim Cook et formée par d’autres dirigeants importants d’Apple, s’est ensuite déplacée vers le site principal d’Apple Park.

Le prince héritier, un grand amoureux de la technologie, lors de son voyage aux États-Unis a également rencontré d’autres personnalités importantes du secteur comme Bill Gates, Elon Musk et Peter Thiel.

Pendant la visite à Apple Park, Tim Cook et le prince héritier ont également discuté de divers sujets et projets communs, y compris le développement d’applications en Arabie Saoudite. L’idée est celle d’un partenariat avec Apple pour enseigner la programmation à Swift dans les écoles saoudiennes et permettre aux meilleurs jeunes développeurs du pays de faire des stages sur le campus de Cupertino.

Enfin, il a été question de l’ouverture prochaine des premiers Apple Stores en Arabie Saoudite. Le premier magasin devrait être prêt d’ici la fin de 2019.