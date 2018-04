Apple vous offre le jeu Starman pour iPhone et iPad

Apple propose jusqu’au 15 juillet de télécharger gratuitement le jeu Starman pour iPhone et iPad, alors que son prix actuel est de 4,99 €. Pour profiter de cette offre, il suffit de télécharger l’application Apple Store (et non l’App Store).

Sur l’onglet Découvrir, vous descendez jusqu’à voir le jeu Starman « En exclusivité pour vous ». Faites une tap sur l’image pour accéder ensuite à la fiche de l’offre et au bouton Télécharger gratuitement. En cliquant dessus, vous serez invité à aller sur l’App Store où s’ajoutera un code permettant de télécharger le jeu gratuitement, comme sur nos captures ci-dessous :

« Accompagnez et guidez Starman à travers de beaux scénarios avec des atmosphères architecturales délicates et des puzzles élaborés. Récupérer la lumière, la lumière est la vie. »

 

Voilà un joli jeu qui mérite bien qu’on s’y intéresse, d’autant que ce n’est pas tous les jours qu’Apple fait un cadeau !