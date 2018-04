Bouygues : 190€ offerts pour l’achat d’un iPhone 8/8+ ou X avec un forfait Sensation 20Go

Bouygues propose en ce moment une vente flash Apple. Pour la souscription d’un forfait Sensation 20 Go minimum avec l’achat d’un iPhone 8/8+ ou X, vous bénéficiez d’une remise immédiate de 70 € + 120 € offerts (10€/mois déduits sur le forfait).

Pour profiter des 70 € de réduction, vous devez saisir le code BOUYGUES70 lors de la validation de votre commande. Notez que cette offre est compatible qu’avec le portage de numéro.

Le forfait Sensation 20 Go comprend les appels/SMS/MMS illimités, 20 Go d’Internet dont 6 Go utilisables en Europe et dans les DOM. Vous pouvez bien sûr prendre l’un des forfaits au-dessus avec plus de data si nécessaire. Cette offre vous engage sur 24 mois.

› Accéder à l’offre (valable jusqu’au 12/04/2018)

Sensation 20 Go + Box = 200 € de remise !

Bouygues Telecom a également une autre offre en cours, à savoir pour le forfait Sensation 20Go + Box vous donne droit à une remise de 80 € + 120 €, soit 200 € remboursés. Vous serez remboursé de 120 € sur vos 12 prochaines factures (à raison de 10€/mois). Vous serez également remboursé de 80€ par virement sur votre compte bancaire dans les 8 semaines suivant votre demande. Si vous êtes déjà client box, profitez également de 80€ remboursés sur votre smartphone pour la souscription au forfait Sensation 20 Go minimum, au lieu de 70 € pour les nouveaux clients sans box. Cette offre vous engage sur 24 mois.

› Accéder à l’offre (valable jusqu’au 8/04/2018)