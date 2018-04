Snapchat exploite le système TrueDepth de l’iPhone X avec de nouveaux filtres ultra-réalistes

Snapchat a déployé aujourd’hui de nouveaux filtres exclusifs qui tirent partie du système TrueDepth de l’iPhone X. Habituellement, les filtres s’appuient sur des informations 2D, mais Snapchat a été plus loin cette fois-ci avec des filtres ultra-réalistes prenant en compte la profondeur.

Parmi les nouveaux filtres, on retrouve un masque de Mardi Gras, une peinture pour le visage Day of the Dead avec une coiffe fleurie assortie et un masque avec des ornements de cheveux roses. Grâce à une meilleure prise en charge de l’Phone X, les filtres sont capables de mieux suivre les mouvements de tête de l’utilisateur, tout en prenant en compte les effets de lumière ambiants.

Rappelons que Snapchat est l’une des premières applications à intégrer les données faciales TrueDepth depuis le lancement de l’iPhone X en novembre dernier. Le système TrueDepth est nécessaire à la reconnaissance faciale Face ID conçue par Apple et à la détection de profondeur. Et d’après les experts, le géant californien a deux ans d’avance sur la concurrence avec cette technologie avancée.

