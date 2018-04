Harry Potter: Hogwarts Mystery débarque le 25 avril sur l’App Store

Le studio Jam City, basé à Los Angeles, annonce aujourd’hui que le jeu Harry Potter: Hogwarts Mystery sera disponible sur iPhone et iPad dès le 25 avril prochain.

À cette occasion, des acteurs des films Harry Potter prêteront leur voix à leurs personnages dans Harry Potter: Hogwarts Mystery qui est le premier jeu dans lequel les joueurs pourront créer leur propre personnage et goûter à la vie d’un élève de Poudlard.

Dans ce jeu de rôle, les joueurs seront invités à créer un avatar personnalisé de leur élève, à participer aux cours, apprendre des formules magiques, forger des amitiés ou encore des rivalités avec les autres étudiants. Précisons que chacune de vos décisions influenceront le cours de l’histoire et ce, à mesure des années que vous passerez à Poudlard pour devenir une sorcière ou un sorcier.

 

« Si je pouvais aller à Poudlard en tant qu’étudiante, je serais ravie d’assister aux cours de potions enseignés par Severus car c’est le plus exotique » déclare Dame Maggie Smith, la voix du Professeur McGonagall.

« Notre objectif avec Harry Potter: Hogwarts Mystery est de faire en sorte que les joueurs se sentent vraiment à Poudlard pour la toute première fois » ajoute Chris DeWolfe, cofondateur et PDG de Jam City. « En ajoutant dans le jeu ces acteurs iconiques et incroyablement talentueux, nous nous rapprochons encore plus de cet objectif : offrir aux fans l’occasion de vivre leurs propres aventures à Poudlard. »

Harry Potter: Hogwarts Mystery sera donc disponible le 25 avril 2018 sur l’App Store mais aussi sur Google Play et Amazon Appstore.