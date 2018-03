Harry Potter: Hogwarts Mystery : voici une nouvelle bande-annonce (+ pré-inscriptions Google Play)

Jam City, un studio de jeux mobiles basé à Los Angeles, dévoile aujourd’hui de nouvelles images de son jeu Harry Potter: Hogwarts Mystery dans une toute nouvelle bande-annonce.

Harry Potter: Hogwarts Mystery, sous licence de Warner Bros. Interactive Entertainment, sera disponible au printemps prochain sur l’App Store, Google Play et l’Amazon Appstore. Le jeu sera estampillé Portkey Games, le label de Warner Bros. Interactive Entertainment dédié à la création de titres inspirés par le monde magique de J.K. Rowling.

 

« Nous remercions les fans, qui ont fait de Harry Potter: Hogwarts Mystery l’un des jeux mobiles les plus attendus de 2018 », a déclaré Chris DeWolfe, cofondateur et PDG de Jam City. « Nous sommes ravis de lancer les pré-inscriptions Google Play et de partager un nouvel aperçu de la manière dont ce jeu permettra aux fans de créer leur propre personnage, et d’entrer pour la première fois à Poudlard en tant qu’élève. »

Harry Potter: Hogwarts Mystery est le premier jeu dans lequel les joueurs pourront créer leur propre personnage et goûter à la vie d’un élève de Poudlard. Dans le jeu de rôle, les joueurs créeront un avatar personnalisé de leur élève, participeront aux cours, apprendront des formules magiques, forgeront des amitiés ou encore des rivalités avec d’autres étudiants. Enfin, ils prendront des décisions essentielles qui influenceront leur arc narratif au fur et à mesure des années passées à Poudlard et grandiront en tant que sorcière ou sorcier.

