Nouveaux jeux iOS : Trick Shot 2, OIL, Simon the Sorcerer, Shotonline Golf:WC et plus

En ce jeudi 5 avril, les développeurs et les studios ont encore frappé en sortant de nouveaux titres pour iPhone et iPad. Parmi ces titres, on retrouve Trick Shot 2, OIL, Simon the Sorcerer, Shotonline Golf:WC et plus.

Trick Shot 2

Trick Shot 2 : 3,49 €

Trick Shot 2 vous amène à jouer et à construire vos propres niveaux, en fait, chaque niveau du jeu a été créé en utilisant l’éditeur intégré !

Simon the Sorcerer

Simon the Sorcerer : 4,49 €

Il y a des choses que les enfants ne devraient pas avoir à subir. Etre transporté dans une étrange dimension infestée de Gobelin, nains, marécageux, magiciens et de géants endormis en fait parti. Après avoir échappé a une “fête de bienvenu”, Simon, notre magicien en herbe découvre qu’il a été transporté dans cette autre dimension afin de sauver le magicien Calypso du sorcier maléfique Sordid.

Simon the Sorcerer – Mucusade

Simon the Sorcerer – Mucusade : 4,49 €

Alors que Simon pensait finalement retrouver une vie normale, le sorcier démoniaque Sordid est ramené à la vie depuis les morts avec une seule idée en tête : se venger de Simon ! Sordid reconstruit sa forteresse de la mort et envoie une armoire magique pour piéger Simon et le faire revenir dans cette dimension. Par accident, Simon se retrouve téléporté à la porte de Calypso, le magicien que Simon a sauvé dans le premier jeu. Simon doit ainsi retrouver un précieux carburant qui permettra d’utiliser l’armoire magique afin de rentrer chez lui.

Monster RPG 3

Monster RPG 3 : 2,29 €

Monster RPG 3 est un jeu de rôle de style japonais (JRPG) à l’ancienne, se déroulant dans un univers fantastique. Des monstres errent à nouveau sur les terres et terrifient la population. Deux amis inséparables partiront en mission pour trouver la source de cette invasion. Au cours de leur aventure, ils rencontreront des personnages insolites et mèneront de nombreux combats en tour par tour. Un style d’attaque unique, les Vampires, viennent pimenter les combats classiques. Une musique chip-tune synthétisée en temps réel rythme les aventures souvent cocasses de nos deux héros.

Big Kidd Games: Farm Life

Big Kidd Games: Farm Life : 7,99 €

Farm Life est un jeu d’agriculture de survie rapide. Trouver des outils dans le hangar; cultiver, manger, tuer et rester en vie.

Shotonline Golf:WC

Shotonline Golf:WC : Gratuit

Shot Online Golf: World Championship apporte l’univers du golf au creux de votre main. Bénéficiant de somptueux graphismes, d’un gameplay réaliste et de matchs en 1 contre 1 en temps réel, Shot Online Golf: World Championship est le jeu de golf mobile ultime. Si vous aimez la pression et l’excitation du golf, ce jeu est fait pour vous ! Défiez vos adversaires dans des matchs en 1 contre 1 en temps réel grâce au mode Pari. Remportez des matchs pour gagner le double de votre mise mais aussi débloquer de plus gros paris et faire face aux meilleurs joueurs. Montez au classement et rejoignez les plus grands !

Les Piliers de la Terre

Les Piliers de la Terre : 5,49 €

Adapté du bestseller international de Ken Follett, ‘Les Piliers de la Terre’ retrace l’histoire du village de Kingsbridge sous un angle inédit et de manière interactive. Incarnez Jack, Aliena et Philip, explorez les lieux iconiques du livre, discutez avec de nombreux personnages et laissez vos décisions influer sur le cours des évènements. Ce roman interactif paraîtra en trois « livres », chacun constitués de 7 chapitres. Le « passe saisonnier » vous permet d’accéder aux trois livres, qui seront ajoutés de manière automatique à votre bibliothèque Steam dès leur parution.

Street Food South East Asia

Street Food South East Asia : 2,29 €

Vous héritez de votre étal de colporteur de nourriture de rue de père qui a fait partie de la famille pendant des générations et vous devez lui rapporter la prospérité. En cours de route, vous avez entrepris d’agrandir votre empire de marchands de rue et de devenir un magnat de la street food. Quelque chose que votre père n’a jamais pu accomplir.

Ava Airborne

Ava Airborne : Gratuit

Ça plane pour Ava. Plongez dans cette aventure palpitante à travers des cieux merveilleux, mais dangereux. Frayez-vous un chemin entre des bombes-ballon géantes, jetez-vous dans des catapultes chargées, sautez sur des trampolines et envolez-vous dans les nuages. Mais ne vous avisez pas de toucher le sol.

MLB Manager 2018

MLB Manager 2018 : 5,49 €

Guidez votre franchise préférée Major League Baseball à la gloire ! MLB Manager 2018, sous licence officielle de MLB et MLBPA, est basé sur la série primée Out of the Park Baseball.

OIL

OIL : 2,29 €

OIL est un jeu où il faut creuser pour trouver du pétrole dans l’Amérique du début des années 1900. Contrairement aux cuirassés, à l’OIL, vous et votre adversaire partagez le même espace de jeu et vous vous battez pour le même pétrole. Utilisez votre maîtrise stratégique pour battre votre adversaire et montrer qui est le meilleur chercheur de pétrole !

Bio Block

Bio Block : Gratuit

Prenez le contrôle d’un chariot élévateur dans un environnement instable dans un tout nouveau jeu de puzzle. Découvrez un nouveau type de jeu de puzzle avec plus de 60 niveaux difficiles

Woodways

Woodways : 3,49 €

Woodways est un jeu de puzzle dans lequel vous contrôlez tous les personnages à la fois. Guidez différents animaux vers leur destination, chacun avec ses propres attributs et moyens d’interagir avec l’environnement. Voyagez à travers différents domaines avec de nouvelles mécaniques et visuels, remplis de toutes sortes de combinaisons de dispositions et de caractères.

Windrose: Origin

Windrose: Origin : 0,99 €

N’importe qui peut terminer un niveau, mais vous devez le terminer avec le nombre minimum de coups pour obtenir le score maximum. Si vous voulez atteindre 3 étoiles à chaque niveau, vous devrez faire des mouvements intelligemment.

Hedgehogs Commandos

Hedgehogs Commandos : Gratuit

Le monde des hérissons est en danger. La guerre arrive. Des OVNIs méchants ont saisi la commune des hérissons. Quatre commandos combattant le hérisson ne leur donneront aucune chance de le détruire. Soyez le cinquième membre de l’équipe.