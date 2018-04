iFixit s’est chargé de mettre à nu l’iPad 6 – 2/10 en réparabilité !

Qui dit un nouvel iPad, dit un nouveau démontage chez iFixIt. Les experts en réparation se sont une nouvelle fois attaquer au dernier d’Apple, à savoir l’iPad 6, présenté la semaine dernière lors d’une keynote spéciale éducation.

Après avoir enlevé la vitre, iFixIt a pu accéder aux entrailles de la bête. On y découvre notamment une batterie de 32,9 Wh, contre 27,9 Wh pour l’iPad Pro 10,5 pouces. Parmi les autres composants, il y a le fameux circuit « Dual Touchscreen » fabriqué par Broadcom dont l’objectif est d’apporter la compatibilité avec l’Apple Pencil. Et bien sûr, cet iPad 6 se dote du processeur A10 Fusion et de 2 Go de RAM, soit les mêmes composants que l’iPhone 7.

 

Le plus important dans ce démontage est de savoir si Apple s’est amélioré en terme de réparabilité. Apple a en effet pris pour habitude de coller quasiment tout ce qui peut l’être dans ses appareils, ce qui rend la réparation bien plus difficile est surtout très longue. Là encore, iFixIt a rencontré des complications pour arriver à ouvrir l’iPad 6, comme c’est le cas avec tous les anciens iPad.

Au final, iFixIt a attribué une malheureuse note de 2 sur 10 en réparatiblité. En d’autres termes, si vous avez besoin un jour de remplacer la vitre, la batterie ou le LCD, sachez qu’il faudra prendre votre mal en patience. Et encore, c’est sans parler qu’une certaine minutie sera de circonstance pour éviter d’endommager votre iPad 6 plus qu’il ne le sera.