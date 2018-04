La conférence financière Apple du Q2 2018 aura lieu le 1er mai

Apple a annoncé que sa conférence financière sur le deuxième trimestre fiscal de 2018 se déroulera lieu le 1er mai prochain. Ce sera le moment pour la firme américaine de présenter enfin les données sur les ventes d’iPhone au premier trimestre de l’année.

Alors que plusieurs analystes ont parlé de ventes en deçà des attentes, seuls les résultats officiels partagés par Apple seront en mesure de faire la lumières sur ce sujet. Le premier trimestre fiscal d’Apple s’est terminé positivement avec un chiffre d’affaires de 88,3 milliards de dollars et un bénéfice de 20,1 milliards de dollars. Au cours des trois derniers mois de 2017, 77,3 millions d’iPhone, 13,2 millions d’iPad et 5,1 millions de Mac ont été vendus.

Selon les dernières prévisions, au cours du deuxième trimestre 2018, Apple aurait vendu au total 45 millions d’iPhone, en baisse de 13% par rapport au même trimestre de l’année dernière. Pour rappel, l’analyste Mehdi Hossein de Susquehanna Financial Group a déclaré que seulement 8 millions d’iPhone X se sont écoulés. Si c’est le cas, ce serait un chiffre vraiment négatif pour Apple, ce qui confirmerait des ventes lentes pour ce nouvel iPhone. Pour Hossein, les ventes de l’iPhone X n’ont pas été importantes à cause de son prix trop élevé. Les ventes d’iPhone 8 et 8 Plus n’auraient pas été non plus très significatives, on parle d’environ 15 millions d’unités, tandis que les 22 millions restants seraient répartis entre les iPhone SE, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7 et iPhone 7 Plus, en raison de prix plus modérés.