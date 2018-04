Apple recrute des centaines d’ingénieurs pour améliorer Siri

Qu’Apple travaillait à rendre Siri beaucoup plus « intelligent » était connu, mais maintenant nous savons que plus de 100 ingénieurs ont été embauchés pour travailler exclusivement sur l’assistant virtuel et ses améliorations.

Au cours des prochains mois, Apple embauchera 142 nouveaux ingénieurs qui travailleront sur Siri pour rendre l’assistant virtuel plus intelligent et doté de fonctionnalités encore plus avancées. En 2017, environ 70 ingénieurs ont été embauchés dans le même but, cela signifie qu’un an après, Apple a doublé le nombre d’ingénieurs qui ont rejoint l’équipe.

L’entreprise est sérieusement disposée à améliorer Siri, d’autant plus que la concurrence se veut très féroce et, dans bien des cas, significativement meilleure en ce qui concerne les assistants virtuels.

C’est le cas avec le HomePod qui a été apprécié pour le son de haute qualité, mais critiqué en ce qui concerne les fonctions intelligentes liées à Siri.