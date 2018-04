iOS 11.3 améliore-t’il l’autonomie par rapport à iOS 11.2.6 ?

Maintenant qu’iOS 11.3 est officiellement disponible depuis quelques jours, il est temps de voir si Apple a fait le nécessaire au niveau de l’autonomie. Rappelons que cette mise à jour a permis au l’entreprise d’ajouter la fonction État de la batterie qui permet de garder un œil sur la santé de votre batterie d’iPhone.

L’équipe d’iAppleBytes a tenté de savoir si l’autonomie s’était améliorée entre iOS 11.2.6 et iOS 11.3, en effectuant les tests d’autonomie Geekbench 4 avant et après la mise à jour vers iOS 11.3 sur les iPhone suivant : iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6S, iPhone 7 et iPhone 8.

Le résultat final est sans doute peu flatteur pour la nouvelle version iOS. En effet, à en juger par le test effectué par l’équipe, l’autonomie des cinq iPhone est pénalisée par la nouvelle mise à jour comme on peut le constater ci-dessous :

Dans tous les cas, nous ne sommes pas confrontés à une réduction drastique de l’autonomie et compte tenu des problèmes liés à la réduction bien connue des performances d’un iPhone avec une batterie détériorée, nous vous suggérons d’effectuer la mise à jour afin de toujours surveiller l’état de la batterie, tout en évitant les problèmes de performance.