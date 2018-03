État de la batterie : l’iPhone X montre déjà des signes d’usure, et vous ?

Alors que l’iPhone X est officiellement disponible en boutique depuis début novembre, il semblerait que la batterie est déjà des baisses de régimes. Grâce à la nouvelle fonction État de la batterie (bêta) disponible dans iOS 11.3, il possible de garder un œil sur l’usure de la batterie d’un iPhone.

Apple a en effet ajouté cette fonction dans iOS 11.3, dont la version finale ne devrait plus tarder, suite à l’affaire du BatteryGate qui a vu le jour lorsque la firme de Cupertino a avoué avoir mis en place une sorte de bridage des performances sur iPhone afin d’éviter les arrêts inopinés et pour protéger les composants dès lors que la batterie est défectueuse. Cette fonction permet également à l’utilisateur d’activer ou non le bridage quand c’est nécessaire, et il est averti dès lors qu’il faut remplacer la batterie jugée trop usée.

Notre lecteur Justzikey nous a expliqué que son iPhone X, acheté en novembre, affiche maintenant 98% dans l’onglet « État de la batterie », soit 5 mois après son achat. C’est pourquoi, il nous a demandé si c’était normal ou pas. Difficile de répondre puisque tout dépend de l’utilisation de chacun. Par exemple, notre iPhone X sous iOS 11.3 (reçu en novembre aussi) est quant à lui toujours à 100% dans la section « État de la batterie ».

La question est maintenant de savoir si d’autres propriétaires d’iPhone X sous iOS 11.3 bêta ont eux aussi vu le pourcentage de leur batterie descendre.

Dites-nous dans les commentaires, si vous êtes touchés par cette usure, tout en précisant la date d’achat de votre appareil.