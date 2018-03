Ventes iPhone X : les données financières Foxconn démentent les prévisions négatives

Si de nombreux analystes parlent de ventes décevantes pour l’iPhone X depuis plusieurs mois, les données tout juste publiées par Foxconn semblent déjà réfuter ces prévisions.

Au dernier trimestre de 2017, Foxconn a enregistré un bénéfice net de 2,5 milliards de dollars, surtout grâce aux grandes quantités d’iPhone X commandées par Apple pour les mois suivants. Les analystes ont prédit une croissance ne dépassant pas le 2 milliards, mais apparemment le plus important fournisseur d’Apple a bénéficié de l’énorme demande de l’iPhone X, comme l’a noté Bloomberg.

Foxconn a donc gagné beaucoup plus que prévu et la situation pourrait le rester dans les mois à venir. Il ne reste plus qu’à attendre la prochaine conférence financière d’Apple pour en apprendre un peu plus sur le sujet.