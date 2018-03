Voici la magnifique coque iPhone X Empire d’Elago

Au fil des années, nous avons présenté un bon nombre de coques pour iPhone, et nous partons toujours du principe de lever le voile sur ce qu’il se fait de mieux. C’est encore le cas aujourd’hui avec la coque iPhone X Empire conçue par Elago.

Elago est un accessoiriste de renom qui opère depuis ses bureaux californiens. Tout a commencé en 2002 en tant que société de design professionnel avec un objectif en tête : « la sophistication simple ». Depuis, l’entreprise s’efforce à concevoir des produits avec des designs originaux tout en ayant le souci du détail et la polyvalence. La coque Empire pour iPhone X illustre bien sa façon de travailler.

« Son design est si parfait que votre iPhone X donnera l’impression de sortir tout d’un défilé de mode. »

D’une conception robuste, la coque Empire offre une protection efficace à votre appareil contre les chocs et rayures, même si elle se veut fine et légère. Elle n’ajoutera en effet que très peu d’épaisseur, ce qui permet d’avoir un réel confort en main, par rapport à d’autres coques bien plus épaisses.

Cliquer pour agrandir

Nous avons fait deux photos en extérieur de manière à ce que vous vous rendiez mieux compte de son aspect en pleine lumière. Avouez que le résultat est magique ! Et encore, vous ne l’avez pas en main et vous ne l’a voyez qu’en photos. En vrai, vous seriez surpris…

Cliquer pour agrandir

Les bords chromés en haut et en bas donnent encore plus de classe à cette coque, et c’est rien de le dire. Ces derniers viennent se clipser après avoir inséré l’iPhone X dans la coque, ainsi il ne peut plus en sortir de lui-même. Notez que vous gardez toujours un très bon accès aux boutons et au port Lightning.

Nous vous conseillons tout de même d’opter pour une verre trempé ou un film de protection afin de mettre à l’abri l’écran de l’iPhone X, comme sur le nôtre. Cela évite le contact avec des clés ou autres au fond d’une poche.

Cette coque vous plaît ? Alors rendez-vous sur la boutique de MobileFun où vous la trouverez au prix de 28,99 € dans la catégorie Accessoires iPhone X avec plein d’autres coques au choix.