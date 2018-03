Apple publie Swift 4.1 pour les développeurs

Swift met à jour la version 4.1 pour ajouter de la compatibilité avec iOS 11.3 et macOS 10.13.4. Swift 4.1 apporte des améliorations générales, de nouvelles options de compilation et la correction de quelques bugs mineurs.

Cette version permet également d’apporter de petites améliorations pour Swift Package Manager et Foundation. Apple spécifie que le code écrit dans Swift 4.0 sera compatible avec Swift 4.1.

Cette version fournit aussi plus d’options pour la configuration, comme une nouvelle optimisation de la taille du code et des moyens plus simples pour spécifier l’environnement cible et le support de la plate-forme.

L’une des fonctionnalités les plus importantes est un nouveau mode d’optimisation qui aidera les développeurs à réduire considérablement la taille de leur code source.

