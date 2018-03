Mettez de la couleur dans votre salon avec les ampoules connectées AwoX

À l’heure du tout connecté, il fallait bien que nous mettions en lumière les ampoules AwoX que nous testons depuis plusieurs jours. Pour information, AwoX est une entreprise purement française, basée à Montpellier, et en exercice depuis 2003 grâce à leurs cofondateurs Alain Molinié et Éric Lavigne.

L’entreprise dispose d’une variété d’ampoulés connectées capables de changer totalement l’ambiance d’une pièce. Vous trouverez même sur leur boutique, les ampoules StriimLIGHT dont la particularité est de pouvoir diffuser votre musique en Bluetooth, en plus de proposer une large gamme de couleurs pour rendre votre intérieur plus cosy.

Smartlight Mesh

Aujourd’hui, nous allons vous présenter l’ampoule LED Smartlight Mesh qui offre pas moins de 16 millions de couleurs. L’installation se fait aussi simplement qu’une ampoule traditionnelle, donc pas de prise de tête. Une fois alimentée, il ne vous reste plus qu’à utiliser la télécommande qui accompagne le pack pour contrôler à distance votre ampoule. Mais vous avez aussi la possibilité de garder le contrôle grâce à l’application AwoX Smart CONTROL disponible sur iOS (compatible iPhone X) et Android. Avec elle, vous pouvez piloter jusqu’à 50 ampoules AwoX et les connecter entre elles, mais aussi les prises AwoX SmartPLUG.

Dès lors que votre ampoule est active, vous aurez le confort de passer d’une couleur à l’autre depuis le fond de votre canapé. Vous avez le choix entre des couleurs pré-enregistrées ou encore de sélectionner vos préférences depuis le nuancier tout ayant la possibilité de les enregistrer comme favoris. C’est aussi depuis cette app que l’on peut programmer de multiple d’horaires de réveil ou d’extinction.

Et au cas où vous vous poseriez la question, l’ampoule LED a droit à une durée de vie de 20 000 heures (label énergétique : A+), et dispose également d’une garantie de deux ans.

Autres caractéristiques :

Technologie sans fil : Bluetooth

Connectivité / distance : technologie MESH / jusqu’à 30 mètres

LED 9 W

Equiv. incandescent 60 W

Puissance lumineuse : 806 lm à 3 000 K

Douille E27

Voltage 220-240 V

Dimensions : 62 × 116 mm / A 60

Voilà un accessoire qui aujourd’hui peut être considéré comme indispensable, dans la mesure où cette ampoule permet en effet de donner un tout autre aspect à votre intérieur en un instant. De plus, vous avez la possibilité de choisir l’intensité de la lumière pour chacune des couleurs, et ainsi choisir entre une ambiance très lumineuse ou au contraire plus lounge.

Cette ampoule Smartlight Mesh + sa télécommande est proposée à seulement 34,90 € sur Amazon. Il existe également le pack de deux ampoules + télécommande à 49,99 €. Nous vous invitons également à jeter un œil sur le reste de la gamme depuis la boutique AwoX ou depuis leur site officiel.