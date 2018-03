RGPD : Apple se conforme au règlement général sur la protection des données

Apple a fait savoir que les utilisateurs auront un droit de regard sur leurs données iOS, tvOS, watchOS et macOS. Ils pourront ainsi télécharger, modifier ou encore supprimer leurs données privées à tout moment.

Ceci fait suite au règlement général sur la protection des données (RGPD) qui sera mis en place le 25 mai prochain en Europe. La réglementation européenne sur le traitement des données sera donc plus stricte.

Apple mettra bientôt à disposition une nouvelle fonctionnalité qui permettra à travers son portail web de télécharger indépendamment une copie de toutes les informations personnelles stockées sur les serveurs de la firme à Cupertino. Les méthodes de téléchargement de données vous permettront d’avoir une répartition claire des données divisée pour chaque application telle que les Contacts, Apple Music ou autre afin que vous puissiez gérer votre identifiant Apple en toute transparence et en respectant votre vie privée.

Apple a déjà introduit dans la nouvelle mise à jour de iOS 11.3 et tvOS 11.3 une nouvelle fonctionnalité qui permettra à l’utilisateur de recevoir une notification lorsqu’un service ou une fonctionnalité du système d’exploitation demande l’accès à votre données sensibles, afin de rendre l’utilisation de votre appareil plus claire et plus transparente.

Compte tenu des récents événements liés au scandale de Cambridge Analytica et Facebook, Apple se devait de se montrer plus claire au niveau de la confidentialité de ses millions d’utilisateurs, tout en leur offrant le nécessaire pour contrôler leurs données privées.