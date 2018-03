Bridage iPhone : Apple est maintenant face à 59 plaintes groupées en un seul recours collectif

Au fil des mois, les plaintes des utilisateurs contre Apple n’ont fait qu’augmenter, si bien qu’elles ont atteint un total de 59 procès aux États-Unis. Ceci fait suite à l’affaire du BatteryGate lorsqu’Apple a avoué avoir mis en place un système de bridage des performances sur l’iPhone.

Désormais, les 59 affaires devraient être réunies pour que le tribunal puisse traiter l’ensemble des plaintes en une seule fois. Les demandeurs réclament des dommages encore non définis, ainsi que le remboursement des frais juridiques et le remplacement gratuit de la batterie, ainsi qu’une campagne de marketing qui explique comment Apple s’est comportée de manière trompeuse.

La plainte affirme qu’Apple a agi de manière « trompeuse et contraire à l’éthique avec la mise à jour iOS 10.2.1, conçue pour ralentir la vitesse de l’iPhone ». Selon les plaignants, Apple enfreint les lois de protection des consommateurs concernant les pratiques commerciales trompeuses. Tout cela aurait été fait pour forcer les utilisateurs à acheter un nouvel iPhone, mais dans la plainte, il n’est pas mentionné le lien entre ce choix et une meilleure gestion de la batterie.

Apple a expliqué que l’objectif est de fournir la meilleure expérience à ses clients, ce qui inclut de hautes performances et le cycle de vie de leurs appareils. Étant donné que les batteries lithium-ion s’usent au fil des mois, l’appareil peut s’éteindre pour éviter d’endommager les composants iOS et optimiser le pic de courant. En termes pratiques, les performances sont gérées en fonction de l’état de la batterie. Apple a également activé un programme de remplacement de batterie à partir de l’iPhone 6 et ultérieur au prix de 29 €, valable jusqu’au 31 décembre 2018.