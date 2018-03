Tim Cook était en visite au nouvel Apple Store à Chicago

Peu après l’événement d’hier, le PDG d’Apple, Tim Cook, n’a pas manqué de faire une petite escale dans le nouvel Apple Store à Chicago. Il a même pris le temps pour parler avec les employés et faire quelques selfies avec les clients.

L’Apple Store de Michigan Avenue est l’un des plus modernes au monde, avec une structure très particulière dont le toit n’est pas sans rappeler le MacBook Pro. Tim Cook a passé plusieurs minutes avec les employés et les clients qui étaient dans la boutique. Angela Ahrendts et Phil Schiller ont également un arrêt au stand pour accompagner leur patron.

À noter qu’Apple organisera bientôt dans cet Apple Store, les premières sessions présentées hier par Apple lesquelles seront dédiées aux enseignants et aux étudiants qui veulent apprendre à utiliser au mieux l’application Clips.