La neige pose problème à l’Apple Store de Chicago

Ce n’est pas la première fois que l’Apple Store de Chicago rencontre un petit problème. Déjà en octobre dernier, Apple a dû faire face à la grogne des bénévoles de Chicago Bird Collision Monitors, lesquels lui ont demandé réduire la luminosité du magasin pour protéger les oiseaux migrateurs.

Maintenant, cet Apple Store au toit rappelant le design du MacBook pose problème quand il neige. Sur ces photos, on constate effectivement qu’elle a tendance à stagner au point de créer des stalactites. Même les marches sont gelées. Apple a alors dû prévenir ses clients de la dangerosité de se promener aux abords de la boutique, avec des panneaux où l’on peut lire ce message : « Caution – Watch for falling Snow and Ice. »

Apple invite donc ses clients à bien faire attention aux chutes de neige et de morceaux de stalactites. En bloquant l’accès aux escaliers, Apple s’assure également de ne pas être tenue pour responsable dans la cas où une personne décide de s’y aventurer malgré l’avertissement.